'Çukur' ekibinden Sabina Toziya paylaşımı

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'Hayriye'si Sabina Toziya, yılbaşı tatilinde ülkesi Makedonya'ya gitmişti. Toziya, Türkiye'ye dönüş hazırlığı yaptığı esnada bayıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Doktorlar, ünlü oyuncunun beyninde tümör tespit etti ve Sabina Toziya'yı acil olarak ameliyata aldı.

TÜMÖR TEMİZLENDİ

Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipce'nin yaptığı, yaklaşık 10 saat süren operasyon sonrası Toziya'nın beynindeki tümör tamamen temizlendi.

Yaşanan olaylardan sonra oyuncunun rol aldığı dizinin senaryosu değişti. Toziya'nın hastalığı göz önünde bulundurularak, cenaze sahnesi yazıldı.

Usta oyuncunun rol arkadaşları, Instagram hesaplarından yayınladıkları mesajlarla sevenlerinden Sabina Toziya'ya dua istedi.

İşte Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Sanem Çelik gibi ünlü isimlerin o paylaşımları...



Bahadır Özdener

Sabina annemizin sağlığı için dualarınızı talep ediyoruz.



Oktay Kaynarca

Anneler ölmez... Canım Sabina; meslek hayatım boyunca birlikte çalıştığım en değerli oyunculardan biri olduğunu hep söyledim. Çok şanslıyız ki uzun soluklu bir projede seninle çok güzel şeyler paylaşıp, çok güzel sahnelere hayat verdik. Gerçekten annemiz olduğun için, gerçekten bize iş disiplininin bir aktör için ne kadar önemli olduğunu gösterdiğin için, azmi çalışmayı sevdirdiğin için, sen olduğun için çok teşekkür ederiz. Bir an önce iyileş Sabina.