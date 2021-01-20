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'Çukur' ekibinden Sabina Toziya paylaşımı

20.01.2021 14:44 | Son Güncelleme:
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'Çukur' ekibinden Sabina Toziya paylaşımı

Beyninde tümör tespit edilen ve ameliyat olan Sabina Toziya, rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kaldı. Toziya'nın rol arkadaşları, 74 yaşındaki oyuncu için sosyal medyadan paylaşımlarda bulunarak, takipçilerinden dua istedi.

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'Hayriye'si Sabina Toziya, yılbaşı tatilinde ülkesi Makedonya'ya gitmişti. Toziya, Türkiye'ye dönüş hazırlığı yaptığı esnada bayıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Doktorlar, ünlü oyuncunun beyninde tümör tespit etti ve Sabina Toziya'yı acil olarak ameliyata aldı.

TÜMÖR TEMİZLENDİ

Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipce'nin yaptığı, yaklaşık 10 saat süren operasyon sonrası Toziya'nın beynindeki tümör tamamen temizlendi.

Yaşanan olaylardan sonra oyuncunun rol aldığı dizinin senaryosu değişti. Toziya'nın hastalığı göz önünde bulundurularak, cenaze sahnesi yazıldı.

Usta oyuncunun rol arkadaşları, Instagram hesaplarından yayınladıkları mesajlarla sevenlerinden Sabina Toziya'ya dua istedi.

İşte Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Sanem Çelik gibi ünlü isimlerin o paylaşımları...

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Bahadır Özdener

Sabina annemizin sağlığı için dualarınızı talep ediyoruz.

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Oktay Kaynarca

Anneler ölmez... Canım Sabina; meslek hayatım boyunca birlikte çalıştığım en değerli oyunculardan biri olduğunu hep söyledim. Çok şanslıyız ki uzun soluklu bir projede seninle çok güzel şeyler paylaşıp, çok güzel sahnelere hayat verdik. Gerçekten annemiz olduğun için, gerçekten bize iş disiplininin bir aktör için ne kadar önemli olduğunu gösterdiğin için, azmi çalışmayı sevdirdiğin için, sen olduğun için çok teşekkür ederiz. Bir an önce iyileş Sabina.

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Ozan Akbaba

Sabina Toziya, Hayriye ananın gerçek hali. Çok güçlü bir kadın. Fazla tanımadığınız için anlatayım; dünya çapında bir aktrist, fazlaca güzel kalpli, çok zarif bir hanımefendi. Dile kolay tam 6 senedir birlikte yiyip içiyoruz, iş yapıyoruz, buluşuyoruz. Derya deniz bilgisi, kültürü, aydın görüşü... Seni çok ama çok seviyor, en yakın zamanda tekrar görmek ve bir an evvel ayaklanman için dua ediyoruz.

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Sanem Çelik

Kıymetlimsin leziz usta, değerli kadın, özel insan...

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Yunus Emre Yıldırımer

Canım Sabina'm, seni çok seviyoruz.

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