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Çukurca belediyesi ve emniyet müdürlüğünden öğrencilere diş sağlık taraması

HAKKARİ HABERLERİ  | 05.03.2020 17:26 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi ve Çukurca Emniyet Müdürlüğü’nün katkılarıyla ilçede eğitim gören öğrencilere diş sağlığı eğitimi verildi.Hakkari Ağız ve Diş Sağlığı tarafından oluşturulan bir gurup diş tabibi, Çukurca Belediyesi ve Çukurca Emniyet Müdürlüğü’nün katkılarıyla ilçede bulunan okulları taramadan geçirdi.

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi ve Çukurca Emniyet Müdürlüğü’nün katkılarıyla ilçede eğitim gören öğrencilere diş sağlığı eğitimi verildi.
Hakkari Ağız ve Diş Sağlığı tarafından oluşturulan bir gurup diş tabibi, Çukurca Belediyesi ve Çukurca Emniyet Müdürlüğü’nün katkılarıyla ilçede bulunan okulları taramadan geçirdi. Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, “İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte ilçemizde bulunan öğrencilerimize diş sağlığı ile ilgili bir program hazırladık. Doktorlarımız öğrencilerimize bu konuda detaylı bir şekilde bilgilendirdi. Aynı zamanda buradaki amacımız her öğrencimizin dişlerini fırçalamayı alışkanlık haline getirmeleridir” dedi.
Programa Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Çukurca İlçe Emniyet Müdürü Fatih Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, Çukurca Devlet Hastanesi’nden Dr. Samet Can, polis memurları ve öğrenciler katıldı. Program sonunda öğrencilere diş macunu ve fırcası dağıtıldı.

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