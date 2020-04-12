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Çukurca Belediyesinden 10 aileye televizyon

HAKKARİ HABERLERİ  | 12.04.2020 17:09 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi tarafından 10 aileye televizyon yardımı yapıldı.Konuyla ilgili açıklama yapan Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, EBA TV’den derslerini takip etmeyen öğrencilere yardımda bulunduklarını belirterek, “Öğrencilerimizin derslerinden geri kalmamaları için televizyon hediye ettik.

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi tarafından 10 aileye televizyon yardımı yapıldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, EBA TV’den derslerini takip etmeyen öğrencilere yardımda bulunduklarını belirterek, “Öğrencilerimizin derslerinden geri kalmamaları için televizyon hediye ettik. Aynı zamanda ailelerimizin taleplerini de yerinde dinleyerek imkanlarımız dahilinde gidermeye çalışıyoruz. Bu süreci hep birlikte güçlü bir şekilde atlatacağız. Çukurca Belediyesi olarak her zaman vatandaşımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

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