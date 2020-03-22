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Çukurca Belediyesinden hummalı çalışma

HAKKARİ HABERLERİ  | 22.03.2020 12:37 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi, eskiyen yağmur suyu kanallarını yeniden onarıyor.Son bir haftadır bölgede etkili olan yağışlardan dolayı birçok alanda zarar gören yer altı hattı, belediye ekipleri tarafından onarılmaya ve yenilenmeye başlandı.

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi, eskiyen yağmur suyu kanallarını yeniden onarıyor.
Son bir haftadır bölgede etkili olan yağışlardan dolayı birçok alanda zarar gören yer altı hattı, belediye ekipleri tarafından onarılmaya ve yenilenmeye başlandı. Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, ilçede son zamanlarda etkili olan yağışlar nedeniyle birçok alanda yol ve yer altı şebeke hatalarının zarar gördüğünü belirterek, “Bundan dolayı belediyemize bağlı ekipler tarafından onarım ve yenileme çalışması başlattık. Ülkemizde son zamanlarda etkili olan korona salgını göz önünde bulundurarak her türlü hijyen ortamını sağlamak için belediyemize bağlı çevre temizliği ekipleri geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürmektedir. Öte yandan İçişleri Bakanlığımızın çıkardığı 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerinde kalması yönündeki genelgeye uymaları konusunda hassas davranmalarını rica ediyorum” dedi.

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