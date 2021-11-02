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Çukurca Kaymakamlığı, güvenlik güçleri ve korucularla ilgili paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

02.11.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukurca Kaymakamlığı, güvenlik güçleri ve korucularla ilgili paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca İlçesi Kaymakamlığı, kentte son günlerde bazı vatandaşlar, güvenlik güçleri ve güvenlik korucularıyla ilgili yapılan haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kimi medya organlarında Çukurca ve civar köylerdeki vatandaşların özel hayatlarına dair whatsapp uygulaması üzerinden mesajlar gönderildiği belirtildi.

Bu mesajlarla münferit olayları genelleyerek bazı köy korucularının ve güvenlik güçlerinin de olaylarda zikredilerek yapılan paylaşımlarla vatandaşların, güvenlik korucularının ve güvenlik güçlerinin zan altında bırakılarak yıpratılmaya çalışıldığına vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehrimizdeki tesis edilen huzur ve güven ortamı bozulmak istenmektedir. Bahsedilen olaylarla ilgili yapılan haberler ve paylaşımlar kesinlikle gerçeği yansıtmamakta olup münferit nitelikli olaylardır. Ayrıca bu konu ile ilgili adli ve idari soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

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