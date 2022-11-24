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Çukurca'da öğretmenler, şehit meslektaşları için yürüdü

24.11.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde görev yapan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit olan meslektaşları için yürüyüş yaptı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Şehit Bilal Soybilgiç Ortaokulu bahçesinde bir araya gelen öğretmenler, Hükümet Konağı önüne kadar yürüdü.

Öğretmenler, yürüyüşte Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Necmettin Yılmaz ve Şenay Aybüke Yalçın'ın fotoğraflarını taşıdı.

Çukurca Belediye Başkan Vekili Gülseren Duman ve AK Parti Çukurca İlçe Kadın Kolları Başkanı Nimet Akgül de öğretmenlere karanfil verdi, bu özel günlerini kutladı.

Öğretmenler, yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, Kaymakam Hasan Kurt'u ziyaret etti.

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Hakkari Çukurca 24 kasım öğretmenler günü

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