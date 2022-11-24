Çukurca'da öğretmenler, şehit meslektaşları için yürüdü

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Şehit Bilal Soybilgiç Ortaokulu bahçesinde bir araya gelen öğretmenler, Hükümet Konağı önüne kadar yürüdü.

Öğretmenler, yürüyüşte Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Necmettin Yılmaz ve Şenay Aybüke Yalçın'ın fotoğraflarını taşıdı.

Çukurca Belediye Başkan Vekili Gülseren Duman ve AK Parti Çukurca İlçe Kadın Kolları Başkanı Nimet Akgül de öğretmenlere karanfil verdi, bu özel günlerini kutladı.

Öğretmenler, yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, Kaymakam Hasan Kurt'u ziyaret etti.

