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Çukurca’da şehit olan askerin naaşı memleketine gönderildi

HAKKARİ HABERLERİ  | 06.02.2020 00:33 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde el bombasının patlaması sonucu şehit olan askerin naaşı düzenlenen törenin ardından memleketi Kayseri’nin Develi ilçesine gönderildiÇukurca ilçesinde bulunan Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Acıbucu Üs Bölgesinde saat 14.00 sıralarında bakım faaliyeti icra edildiği esnada el bombasının infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik ağır yaralandı.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde el bombasının patlaması sonucu şehit olan askerin naaşı düzenlenen törenin ardından memleketi Kayseri’nin Develi ilçesine gönderildi

Çukurca ilçesinde bulunan Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Acıbucu Üs Bölgesinde saat 14.00 sıralarında bakım faaliyeti icra edildiği esnada el bombasının infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özgür Çelik, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Şehit Çelik için Hakkari Dağ ve Komando Tugayında düzenlenen uğurlama törenine Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Piyade Komando Albay Hasan Paçalı, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er, asker, polis ile kamu kurum ve kuruluş amirleri katıldı. Cehit cenazesinin alana getirilmesi, saygı duruşunda bulunulması ve özgeçmişinin okunmasının ardından Hakkari Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından dua edildi. Duanın ardından şehidin naaşı memleketi Kayseri’nin Develi ilçesine gönderildi.

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