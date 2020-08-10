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Çukurova Belediyesi Spor Kulübü’nde hedef Sultanlar Ligi

ADANA HABERLERİ  | 10.08.2020 10:17 | Son Güncelleme

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, bu yıl Türkiye Kadınlar 1.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, bu yıl Türkiye Kadınlar 1. Voleybol Ligi’nde mücadele edecek Çukurova Belediyesi Spor Kulübü takımı yöneticileri, teknik ekip ve oyunlarla yemekte bir araya geldi.
Yeni oluşturulan iddialı takımın oyuncuları ile tek tek tanışan, onlardan beklentilerini açıklayarak başarılar dileyen Çukurova Belediyesi Spor Kulübü Onursal Başkanı Soner Çetin, “Kulübümüz yeni kuruldu. Ancak sizlerin sayesinde iddialı bir başlangıç yapacağız. Hocamız, teknik ekip ve siz oyunculara güveniyoruz. Biz Adana halkına bir söz verdik. O da bu yıl şampiyon olarak gelecek sezon Sultanlar Ligi’nde yer almak” dedi.
Başkan Soner Çetin, geçmişte Adana’da birçok voleybol takımı olduğunu ve o günlerin özlendiğini ifade ederek, voleybol konusunda Adana’da büyük bir potansiyel olduğunun altını çizdi. “Bu takımın şampiyon olacağına inanıyorum” ifadesini kullanan Başkan Soner Çetin, “Bu takım Sultanlar Ligi’ne çıkacak. Hatta Sultanlar Ligi’ni bile rahatlıkla çıkarak bir ekip oluşturduğumuzu düşünüyorum. Adana’yı Süper Lig ile tanıştıracağız. Sizler de Adana’yı çok seveceksiniz. Şimdiden bir taraftar kitlesi oluştu. Adanalılar salonu dolduracaktır” şeklinde konuştu.
Çukurova Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Fatih Işıldar da, Türk voleyboluna sağladığı katkılardan dolayı Başkan Soner Çetin’e teşekkür etti. Kendilerine beklediklerinden daha iyi bir ortak sağlandığını belirten Fatih Işıldar, “Biz de çok çalışıp Sultanlar Ligi’ne çıkmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

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