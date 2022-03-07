Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasından klasik müzik konseri

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), çellist Jamal Aliyev ve perküsyon sanatçısı Aykut Köselerli'nin solist olarak yer alacağı klasik müzik konseri verecek.

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, 11 Mart Cuma saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek konseri Matthew Coorey yönetecek.

Programın ilk yarısında ÇDSO, Felix Mendelssohn'un "Fingal Mağarası Uvertürü"nü seslendirecek ve ardından, Fazıl Say'ın "Şahmaran" adlı eserini Jamal Aliyev ve Aykut Köselerli birlikte yorumlayacak.

Konserin ikinci bölümünde Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Beethoven'ın 6. senfonisini sanatseverlerin beğenisine sunacak.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz