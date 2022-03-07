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Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasından klasik müzik konseri

07.03.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasından klasik müzik konseri

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), çellist Jamal Aliyev ve perküsyon sanatçısı Aykut Köselerli'nin solist olarak yer alacağı klasik müzik konseri verecek.

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, 11 Mart Cuma saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek konseri Matthew Coorey yönetecek.

Programın ilk yarısında ÇDSO, Felix Mendelssohn'un "Fingal Mağarası Uvertürü"nü seslendirecek ve ardından, Fazıl Say'ın "Şahmaran" adlı eserini Jamal Aliyev ve Aykut Köselerli birlikte yorumlayacak.

Konserin ikinci bölümünde Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Beethoven'ın 6. senfonisini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

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