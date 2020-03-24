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Çukurova dezenfekte ediliyor

ADANA HABERLERİ  | 24.03.2020 14:01 | Son Güncelleme

Çukurova Belediyesi korona virüsle mücadele kapsamında sokakları ve iş yerlerini ilaçlı suyla yıkıyor, dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Çukurova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda ve iş yerlerinde dezenfektan çalışmaları yapıyor.

Çukurova Belediyesi korona virüsle mücadele kapsamında sokakları ve iş yerlerini ilaçlı suyla yıkıyor, dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Çukurova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda ve iş yerlerinde dezenfektan çalışmaları yapıyor. korona virüsle mücadele kapsamında Çukurova’daki sokaklar köşe bucak ilaçlanıp yıkanırken, dezenfekte çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda ayrıca temizlik işleri şantiyesinde tüm temizlik araçları ve semt pazarı servisleri ilaçlandı, dezenfekte edildi.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, korona virüsle mücadele konusunda tüm çalışmaları eksiksiz yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti. Virüsten korunmanın temizlikten geçtiğini ifade eden Başkan Çetin, “Bu nedenle ilçemizi son derece temiz tutmaya çalışıyoruz. Tabi insanlarımız da bireysel hijyenlerine dikkat etmeliler ve uzmanların uyarılarına kulak vermeliler” dedi.
Gerekmedikçe vatandaşların evden çıkmamaları uyarısını yineleyen Çetin, bu sıkıntılı günlerin dayanışma içinde atlatılacağını söyledi.

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