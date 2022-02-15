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Çukurova Kitap Fuarı, 19 Şubat'ta açılacak

15.02.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukurova Kitap Fuarı, 19 Şubat'ta açılacak

Adana'da bu yıl 14. kez düzenlenecek Çukurova Kitap Fuarı, 19-27 Şubat'ta ziyaret edilebilecek.

TÜYAP Adana Fuarcılık AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile Çukurova Fuarcılık AŞ'nin desteği ve Türkiye Yayıncılar Birliğinin de iş birliğiyle organize edilecek fuar, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜYAP Fuarcılık Grubu İcra Kurulu Başkanı Zeynep Ünal Öztop, 2 yıl aranın ardından yeniden fuar düzenleyecek olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Uzun aranın ardından ilk fuarın Adana'da, sonrasında da Bursa'da düzenleneceğini kaydeden Öztop, "Çukurova Kitap Fuarı'na bölgedeki tüm ziyaretçilerimizi bekliyor, önemli yazarlarımızla onları buluşturmak için gün sayıyoruz." ifadesini kullandı.

Çukurova 14. Kitap Fuarı, 19-26 Şubat'ta 10.00-20.00 saatlerinde, 27 Şubat'ta da 10.00-19.00 saatlerinde ziyarete açık olacak.

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