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Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel görevine başladı

ADANA HABERLERİ  | 18.08.2020 13:05 | Son Güncelleme

Çukurova Üniversitesi’nin yeni Rektörü Prof.

Çukurova Üniversitesi’nin yeni Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Prof. Dr. Mustafa Kibar’dan görevi devraldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Meryem Tuncel yapılan törenle görevine başladı. Rektör Prof. Dr. Tuncel’i karşılayan Prof. Dr. Kibar, Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel’e rektörlük cübbesini giydirerek, Çukurova Üniversitesi’nin mührünü teslim etti.
Karşılıklı iyi niyet temennilerde bulunan ikili, birbirine çiçek ve plaket takdim etti. Eski Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, Ülkenin en köklü ve prestijli üniversitelerinden biri olan Çukurova Üniversitesinde sekiz yıldır büyük bir onur ve gururla rektörlük görevini tamamladığını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel görevi devraldı
Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel ise 47 yıllık geçmişi ile ulusal ve uluslararası alanda başarılara imza atan Çukurova Üniversitesini daha ileri noktalara taşımak için tüm güçleriyle çalışacaklarını söyledi.
Rektör Prof. Dr. Tuncel, görev süresi dolan Prof. Dr. Mustafa Kibar ve ekibine teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teveccühleri ve güvenleriyle Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne atandığını bildiren Prof. Dr. Tuncel, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç’a da desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Çukurova Üniversitesinin ilk kadın rektörü olarak tarihe geçen Prof. Dr. Meryem Tuncel, Prof. Dr. Mustafa Kibar’ı aracına kadar uğurlayarak görevine başladı.

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