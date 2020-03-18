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Çukurova’da hijyen uygulaması

ADANA HABERLERİ  | 18.03.2020 11:49 | Son Güncelleme

Çukurova Belediyesi personeli ve hizmet binasına gelen vatandaşların ateşi ölçülüyor, dezenfektan ile hijyen çalışması yapılıyor.

Çukurova Belediyesi personeli ve hizmet binasına gelen vatandaşların ateşi ölçülüyor, dezenfektan ile hijyen çalışması yapılıyor. Ateşi olan personel ve vatandaşlar için önce maske temin ediliyor, ardından en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor. Sağlık personeli Başkan Soner Çetin’in de ateşini ölçerek, hijyenle ilgili bilgilendirme yaptı.
Küresel bir sağlık sorunu haline gelen korona virüsle ilgili Çukurova Belediyesi de etkin önlemler alıyor. Çukurova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli belediye hizmet binasına giriş yapan personel ve vatandaşların ateşini ölçüyor, el dezenfektanı ile hijyen sağlıyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli ayrıca virüsten korunma yollarıyla ilgili bilgilendirme de yapıyor.
Gün boyu yapılan çalışmada belediye gelen personel ve vatandaşların önce dijital ateş ölçer ile ateşi ölçülüyor, ardından personel el dezenfektanı ve kolonya ile hijyen çalışması yapıyor. Ateşi yüksek olan personel ve vatandaşlara maske temin edilerek, en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor. Benzeri çalışmanın belediye bünyesindeki tüm tesislerde uygulanıyor.

Soner Çetin’in de ateşi ölçüldü
Öte yandan sağlık personeli Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in de ateşini ölçtü. Ateşi normal çıkan Soner Çetin el dezenfektesi yapmayı da ihmal etmedi.
Korona virüs nedeniyle olağanüstü bir dönemden geçildiğini vurgulayan Başkan Çetin, “Hijyene çok dikkat etmeliyiz. Çok kolay yayılan bir virüs olduğu için belediye olarak çok dikkatli olmak zorundayız. Sağlık İşleri Müdürlüğü personelimiz alınan önlemler çerçevesinde fedakarca görevlerini en iyi şekilde yapıyor. Temastan kaçınmalı ve hijyene dikkat etmeliyiz” dedi.
Çukurova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca korona virüsle ilgili belediye personeline yönelik eğitim de verdi. Yüz yüze yapılan bilgilendirmenin dışında broşürler ve animasyon filmleri hazırlanarak, belediye personelinin virüsten korunma yöntemleriyle ilgili bilgi sahibi olması amaçlandı.

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