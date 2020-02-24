Çukurova’da “Nöbetçi Kreş” uygulaması

Çukurova Belediyesinin Gülen Yüzler Semt Kreşleri’nde başlattığı “Nöbetçi Kreş” uygulaması aileler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Çukurova Belediyesi bir süre önce Gülen Yüzler Semt Kreşlerinde Nöbetçi Kreş uygulaması başlattı. Böylece aileler özel günlerinde kreşlerin kapandığı saat 18:00’den gece yarısına kadar çocuklarını emanet etme fırsatı buldu.

Çukurova Belediyesinin kreşlerinin verdiği hizmetten çok memnun olduklarını ifade eden veliler, “Gülen Yüzler Semt Kreşleri hem çok iyi eğitim veriyor hem de fiyatları çok uygun. Çok memnunuz. Şimdi de Nöbetçi Kreş uygulaması başlatıldı. Böyle bir hizmeti ilk kez duyuyoruz. Özel günlerimizde, zorunlu ziyaretlerimizde, bir yakınımızın düğününe gitmek zorunda olduğumuzda çocuğumuzu kime emanet edeceğimizi kara kara düşünüyorduk. Nöbetçi Kreş uygulaması ile bu sorun çözüldü" dediler.

Başkan Soner Çetin de, Gülen Yüzler Semt Kreşlerinin Türkiye’ye örnek bir proje olduğunu vurgulayarak, “5 yıl içinde 7 kreş açtık. 8’inci kreşi Huzurevleri Mahallesi’ne açacağız. Kreşlerimiz çok nitelikli eğitim veriyor, çocuklarımızı çok iyi yetiştiriyoruz. Ayrıca lojistik olarak da üst düzeyde. Büyük ilgi gören kreşlerimizin sayısını 5 yılda 7’ye çıkardık. 8’inci kreş Huzurevleri Mahallesinde yapılıyor, yakın zamanda hizmete açacağız. Ardından Mahfesığmaz Mahallesinde bir kreş açacağız” şeklinde konuştu.