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Çukurova’da “Nöbetçi Kreş” uygulaması

ADANA HABERLERİ  | 24.02.2020 12:54 | Son Güncelleme

Çukurova Belediyesinin Gülen Yüzler Semt Kreşleri’nde başlattığı “Nöbetçi Kreş” uygulaması aileler tarafından yoğun ilgi görüyor.Çukurova Belediyesi bir süre önce Gülen Yüzler Semt Kreşlerinde Nöbetçi Kreş uygulaması başlattı.

Çukurova’da “Nöbetçi Kreş” uygulaması

Çukurova Belediyesinin Gülen Yüzler Semt Kreşleri’nde başlattığı “Nöbetçi Kreş” uygulaması aileler tarafından yoğun ilgi görüyor.
Çukurova Belediyesi bir süre önce Gülen Yüzler Semt Kreşlerinde Nöbetçi Kreş uygulaması başlattı. Böylece aileler özel günlerinde kreşlerin kapandığı saat 18:00’den gece yarısına kadar çocuklarını emanet etme fırsatı buldu.
Çukurova Belediyesinin kreşlerinin verdiği hizmetten çok memnun olduklarını ifade eden veliler, “Gülen Yüzler Semt Kreşleri hem çok iyi eğitim veriyor hem de fiyatları çok uygun. Çok memnunuz. Şimdi de Nöbetçi Kreş uygulaması başlatıldı. Böyle bir hizmeti ilk kez duyuyoruz. Özel günlerimizde, zorunlu ziyaretlerimizde, bir yakınımızın düğününe gitmek zorunda olduğumuzda çocuğumuzu kime emanet edeceğimizi kara kara düşünüyorduk. Nöbetçi Kreş uygulaması ile bu sorun çözüldü" dediler.
Başkan Soner Çetin de, Gülen Yüzler Semt Kreşlerinin Türkiye’ye örnek bir proje olduğunu vurgulayarak, “5 yıl içinde 7 kreş açtık. 8’inci kreşi Huzurevleri Mahallesi’ne açacağız. Kreşlerimiz çok nitelikli eğitim veriyor, çocuklarımızı çok iyi yetiştiriyoruz. Ayrıca lojistik olarak da üst düzeyde. Büyük ilgi gören kreşlerimizin sayısını 5 yılda 7’ye çıkardık. 8’inci kreş Huzurevleri Mahallesinde yapılıyor, yakın zamanda hizmete açacağız. Ardından Mahfesığmaz Mahallesinde bir kreş açacağız” şeklinde konuştu.

Türkiye’ye örnek kreşler
Kreşlerin fiyatlarının çok uygun olduğunu belirten Çetin, "Özel kreşler çok pahalı. Neredeyse asgari ücrete yaklaşan fiyatlar isteniyor. Öyle olunca kadının çalışmasının anlamı kalmıyor. Bizim fiyatlarımız sembolik düzeyde. Aylık 400 lira ücret alıyoruz. Bizim fiyatlarımız sembolik olunca özel kreşler de fiyatlarını yeniden düzenlemek zorunda kaldı. Büyük ilgi gören kreşlerimize bu yıl çocukları noter huzurunda belirledik. İhtiyaç olan her mahalleye yeni kreşler açmaya devam edeceğiz” dedi.
Başkan Soner Çetin, nöbetçi kreş uygulamasına başlamalarının nedenlerini ise şöyle sıraladı:
“Kreşlerimiz akşam saat 18:00’e kadar hizmet veriyor. Ancak ailelerin evlilik yıldönümü, düğün gibi özel günleri oluyor. Böyle durumlarda aileler çocuklarını emanet edebilecekleri bir yer bulma telaşına düşüyor. Bunu düşünerek Nöbetçi Kreş uygulaması başlattık. Aileler özel günlerinde gece yarısına kadar çocuklarını Atatürk Kadın Yaşam Köyü’ndeki nöbetçi kreşimize emanet edebiliyorlar. Uygulamayla ilgili hemşehrilerimizden olumlu dönüşler aldık. Anladık ki doğru bir uygulama yapıyoruz. Nöbetçi Kreş uygulaması seçim vaatlerimiz arasında yer alıyordu. Çukurova Belediyesi olarak sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.”

Çukurova’da “Nöbetçi Kreş” uygulaması

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Seyhan
Okan Eczanesi
Seyhan
Seda Eczanesi
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Sıtkı Esen Eczanesi
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Şükran Özel Eczanesi
Seyhan
Tambay Eczanesi
Seyhan
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