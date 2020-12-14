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Çukurova’da sokak hayvanlarına mama ve su desteği

ADANA HABERLERİ  | 14.12.2020 12:06 | Son Güncelleme

Çukurova Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan sahipsiz hayvanları besledi, su ihtiyacını giderdi.Çukurova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede belirlenen yaklaşık 50 noktada sokak hayvanlarını besliyor, mama ve su desteği sağlıyor.Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Çukurova Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan sahipsiz hayvanları besledi, su ihtiyacını giderdi.
Çukurova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede belirlenen yaklaşık 50 noktada sokak hayvanlarını besliyor, mama ve su desteği sağlıyor.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İnsanlar dışarı çıkamadığı için sokakta yaşayan can dostlarımız sıkıntı yaşıyor. Belediye olarak hafta içinde de besleme noktalarında mama ve su desteği sağlıyoruz. Ancak hafta sonu bu konudaki çalışmaların daha yoğun olması gerekiyor. Sağolsun arkadaşlarımız sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonu da yoğun olarak çalışıyor ve sokak hayvanlarına sahip çıkıyor. Sokakta yaşayan can dostlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

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