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Cuma namazı alınan tedbirlerle huzur içerisinde kılındı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 05.06.2020 15:30 | Son Güncelleme

Şehitkamil Belediyesi, ilçe genelinde cuma namazı kılınacak alanlarda gerekli tüm tedbirleri alarak, vatandaşın huzur içerisinde ibadet etmesini sağladı.Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süre kılınamayan cuma namazı, normalleşme süreci ile önceki hafta itibariyle yeniden kılınmaya başlanmıştı.

Şehitkamil Belediyesi, ilçe genelinde cuma namazı kılınacak alanlarda gerekli tüm tedbirleri alarak, vatandaşın huzur içerisinde ibadet etmesini sağladı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süre kılınamayan cuma namazı, normalleşme süreci ile önceki hafta itibariyle yeniden kılınmaya başlanmıştı. Şehitkamil Belediyesi tarafından alınan tedbirler doğrultusunda Şehitkamil Kaymakamlığının belirlediği camilerde ve ilçenin farklı noktalarında sağlık açısından herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmeden açık havada cuma namazı kılındı. Namaz kılınacak tüm alanlarda önceden detaylı bir dezenfekte çalışması gerçekleştiren Şehitkamil Belediyesi, namaz öncesinde ve sonrasında da uyulması gereken kurallarla ilgili tedbiri elden bırakmadı. Seccadelerini de yanına alarak maskeli bir şekilde, sosyal mesafe kuralına uyarak ibadetlerini yerine yetiren vatandaşlar, yapılan hazırlıkların memnuniyet verici olduğunu kaydettiler.

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İmsak
03:20
Sabah
05:04
Öğle
12:34
İkindi
16:25
Akşam
19:54
Yatsı
21:30

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Asay Eczanesi
Sehitkamil
Fakılı Eczanesi
Sehitkamil
İbrahim Telli Eczanesi
Sehitkamil
Karacaahmet Deniz Eczanesi
Sehitkamil
Koru Eczanesi
Sehitkamil
Zer Eczanesi
Sehitkamil
Deniz Tiryaki Eczanesi
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