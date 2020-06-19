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Cuma Namazı için 7 bin adet tek kullanımlık seccade dağıtıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 19.06.2020 16:48 | Son Güncelleme

Antalya’da korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kulları çerçevesinde cami avluları ve kapalı pazar yerlerinde kılınan Cuma Namazı öncesinde vatandaşlara 7 bin adet tek kullanımlık seccade dağıtıldı.Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs (Kovit-19) tedbirleri kapsamında Cuma Namazı kılınan cami ve kapalı pazar yerlerinde cemaate ücretsiz tek kullanımlık seccade dağıttı.

Antalya’da korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kulları çerçevesinde cami avluları ve kapalı pazar yerlerinde kılınan Cuma Namazı öncesinde vatandaşlara 7 bin adet tek kullanımlık seccade dağıtıldı.
Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs (Kovit-19) tedbirleri kapsamında Cuma Namazı kılınan cami ve kapalı pazar yerlerinde cemaate ücretsiz tek kullanımlık seccade dağıttı. Vatandaşlara namaz kılma yerlerine girişte dezenfektan desteği de sağlandı. Yanlarında seccade getirmeyen vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı tek kullanımlık seccade ile namazlarını kıldı. Vatandaşlar, hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür etti.

7 bin seccade dağıtıldı
Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Döşemealtı ve Aksu’da gerçekleştiren dağıtımda Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara toplamda 7 bin seccade altlığı sağladı. Vatandaşların daha sağlıklı ve hijyen bir şekilde ibadet yapabilmeleri için her Cuma tek kullanımlık seccade dağıtımı devam edecek.
Tek kullanımlık seccadelerin vatandaşa büyük kolaylık sağladığını ifade eden İl Müftüsü Osman Artan, “Vatandaşların kendi getirmiş oldukları tek kullanımlık kağıtlar çok ince olduğu için dizlerimiz ağrıyor şeklinde şikayetleri vardı. Tebrik ediyorum. Düşünenlerden Allah razı olsun” dedi. Bu zor dönemimizde birlik olmak lazım beraber olmak lazım” dedi.
Namaz kılmak için yanında bir şey getirmediğini belirten Nazmi Deniz, “Ne kadar güzel düşünülmüş bir hizmet. Büyükşehir Belediyesi görevini layıkıyla yerine getiriyor Büyükşehir Belediye Başkanına ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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