Cumhur İttifak’ından Kabe-i Muazzama’ya hakaret eden LGBT sapkınlarına destek veren Başkan Tokat’a tepki

Yaptığı basın açıklaması ile Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya hakaret eden LGBT sapkınlarına destek veren Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’a bir tepki de hemşehrilerinden geldi. AK Parti Milas İlçe Başkanı Emin Çelik, "Hukuk adamının tutumu hukuku ve yasaları yok saymak olmamalıdır" dedi.

Üniversite öğrencisi olmayan ve bir çoğunun çeşitli terör örgütü ile iltisaklı olduğu tespit edilen kişileri üniversite öğrencisi olarak lanse eden Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, eline aldığı 159 rakamı yazılı kağıt ile poz verdi. Başkan Tokat’ın açıklamaları ve verdiği poz sonrası Cumhur İttifakı’ndan tepki geldi. AK Parti ve MHP’li belediye meclis üyelerinin, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve Cumhur İttifakı mensuplarının katıldığı toplantıda Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’a tepki gösteren AK Parti Milas İlçe Başkanı Emin Çelik, "Muhalefet yapmak demek, amaç ülkeyi karıştırmak olsa dahi yapılan eylemlere destek vermek demek midir?" diye sordu.

Son günlerde bilimin ve eğitimin yuvası olması gereken Boğaziçi Üniversitesi’nde çeşitli eylemler ve provokasyonlar yapıldığını belirten AK Parti Milas İlçe Başkanı Çelik, "Mevcut olayların sebebi olarak ise, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın rektör ataması olarak işaret edilmektedir. Ama bizler bu olaylar bir yerlerden hatırlıyoruz. Bu dili, bu nefreti, bu kaos çıkarma oyunlarını 17-25 Aralık sürecinde, kapatma davalarında, 28 Şubat sürecinde, Gezi Parkı eylemlerinden hatırlıyoruz. Terör gruplarının yuvalandığı, devlete ve millete baş kaldırının olduğu, dış mihrakların kuklalığını yapanları gördük. Amacın ağaç olmadığının, ülkemizi çatışmaya iterek egemenlik gücümüzün kırılmaya çalışıldığını gördük. Bugün de olay rektör ataması değildir. Başarılı üniversitelerimizden olan Boğaziçi Üniversitesi’nde başlatılarak diğer üniversitelerimize ve sokaklara yayılmak istenen, sosyal medya üzerinden aynı dili konuşan farklı terör gruplarının destek vererek vatandaşlarımızı protestoya davet ettiği, asıl hedefin ülkede kargaşa ortamı oluşturmak olduğu, geçmişte de deneyimlediğimiz bir senaryoyu izliyoruz. Ama oyun kurucuların yaptığı büyük bir hata var. Türkiye, devlet ve millet ekseninde böylesine basit oyunlara pabuç bırakmaz, paye vermez. Çünkü Türkiye sizin bildiğiniz eski Türkiye değil. İHA’larımız, SİHA’larımız ve nice askeri metaryallerimizin bugün dünya da neler yaptığı tüm dünyanın malumu" dedi.