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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Güldal Akşit Rektör Aldemir’i ziyaret etti

AYDIN HABERLERİ  | 16.09.2020 13:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Turizm ve Devlet eski Bakanı Güldal Akşit, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Turizm ve Devlet eski Bakanı Güldal Akşit, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.
Karşılıklı iyi niyet ve temennilerin sunulduğu ziyarette, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. Ali Akyol ve Prof. Dr. Cumali Öksüz de yer aldı. Aydın’ın, ülkemizin göz bebeği illerinden biri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Güldal Akşit, ADÜ çalışmaları hakkında bilgi aldı. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek AD’ünün, Aydın’ın katma değerinin yüksek olduğunu bu doğrultuda çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.
Ziyaret, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Güldal Akşit’e ADÜ hediyelerini vermesi ile sona erdi.

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