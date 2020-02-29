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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 hedefi 58 milyon turist, 41 milyar dolar turizm geliri"

ANTALYA HABERLERİ  | 29.02.2020 13:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yılın Ocak ayında yeni bir rekora imza attık, gelen turist sayısı yüzde 16’dan fazla arttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yılın Ocak ayında yeni bir rekora imza attık, gelen turist sayısı yüzde 16’dan fazla arttı. Bu yıl toplam 58 milyon turist, 41 milyar dolar turizm geliri bekliyoruz" dedi.
İstanbul Milletvekilleri Buluşmasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, turizm verilerine ilişin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her gelen verinin toparlanma dönemini geride bırakıp, yeniden yükselişe geçildiğini teyit ettiğini söyledi. Turizmde 2019 yılının rekorla kapatıldığını belirten Erdoğan, "Turist sayısı 52 milyona yaklaştı. Turizm gelirlerimiz 35 milyar dolar bandına çıktı. Bu yılın Ocak ayında da yeni bir rekora imza attık. Ülkemize Ocak ayında gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16’dan fazla artarak 1,8 milyon kişiye ulaştı. İnşallah bu yıl toplam 58 milyon turist, 41 milyar dolar turizm geliri bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"2019 yılını 1,7 milyar dolar cari fazla ile kapattık"
İhracatın 2019’da yüzde 2,2 artarak 180,7 milyar dolara yükseldiğini aktaran Erdoğan, buna ilave olarak hizmet ihracatının 54 milyar doları bulduğunu kaydetti. Erdoğan, "Turizmde ve ihracatta yakaladığımız bu başarı sayesinde 2019 yılını 1,7 milyar dolar cari fazla ile kapattık. Sanayi üretimimiz Aralık’ta yüzde 8,6 artarak ciddi bir sıçrama yaptı. Aynı şekilde perakende satış hacmi de yüzde 11 ile olumlu ivmeyi devam ettirdi. Böylelikle ekonomimizi 2019 yılın son çeyreğinde yüzde 6, tamamında ise yüzde 0,9 reel olarak büyütmeyi başardık. Türkiye’nin batacağı, biteceği, yerle yeksan olacağı, küçüleceği söylenen 2019’u neredeyse yüzde 1’lik büyüme ile kapatarak şom ağızlılara hak ettikleri dersi verdik" diye konuştu.

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