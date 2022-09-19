Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li Senatör Graham'ı kabul etti

NEW YORK (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Lindsey Graham'ı kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Senatör Graham'i kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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