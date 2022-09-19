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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li Senatör Graham'ı kabul etti

19.09.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li Senatör Graham'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li Senatör Graham'ı kabul etti

NEW YORK (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Lindsey Graham'ı kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Senatör Graham'i kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York’ta

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