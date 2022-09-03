Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim olmadığımız her yeri şehit bacısına küfredenlerin, milletin inancına 'Orta Çağ karanlığı' diyenlerin, 3 kuruşluk menfaatleri için değerlerini tezgaha koyanların dolduracağını asla aklımızdan çıkarmamalıyız." dedi.

Erdoğan, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu.

Çevre ve şehircilikte, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı eliyle Samsun'da 11 bin 264 konut projesini hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, bu konutların 9 bin 563'ünü tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunduklarını, 1701 konutun yapımına devam ettiklerini, kentte 6 millet bahçesi projesinin bulunduğunu bildirdi.

Ulaştırmada 120 kilometreden devraldıkları kentin bölünmüş yol uzunluğunu 312 kilometreye ulaştırdıklarını kaydeden Erdoğan, Gelemen Lojistik Merkezini şehre kazandırdıklarını, Samsun-Sivas arasındaki demir yolunun modernizasyonunu yaparak 9 saate yaklaşan seyahat süresini yaklaşık 5,5 saate indirdiklerini ve Samsun'u hızlı tren hatlarına bağlayacak çalışmaların da yürütüldüğünü söyledi.

Erdoğan, tarım ve ormanda Vezirköprü Barajı ile 9 baraj inşa ettiklerini, 3 barajın inşaatının sürdüğünü belirterek, Samsunlu çiftçilere toplam 3,2 milyar lira tutarında tarımsal destek verdiklerini anlattı.

- "Milletimizle irtibatımızı ne kadar güçlü tutarsak geleceğe o derece güvenle bakabiliriz"

Sanayi ve teknolojide 4 yeni organize sanayi bölgesi, bir teknopark ve 4 AR-GE merkezi kurduklarını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Enerjide Samsun ve 14 ilçesini doğal gazla tanıştırdık. Önümüzdeki birkaç yıl içinde Asarcık ve Salıpazarı'na da doğal gazı arz ediyoruz. 2023 imtihanını da başarılı bir şekilde vererek hizmet mücadelemizi devam ettirmek istiyoruz. Bunun için sizlerden vites yükseltmenizi bekliyorum. Özellikle gençlerimizden tempolarını biraz daha artırmalarını istiyorum. Gençler tamam mı? Hanım kardeşlerimizden kapı kapı dolaşmalarını istirham ediyorum. Tüm teşkilat olarak sizlerden en ücra yerleşim yerlerine kadar tam saha pres yapmanızı özellikle rica ediyorum. Milletimizle irtibatımızı ne kadar güçlü tutarsak parti olarak geleceğimize o derece güvenle bakabiliriz."

Partililerden, insan için ancak çalıştığının karşılığının olduğunu unutmamalarını isteyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Zafer, emek verenlerindir, ter dökenlerindir, hakkın rızasını gözeterek samimiyetle çalışanlarındır. Bizim olmadığımız her yeri şehit bacısına küfredenlerin, milletin inancına 'Orta Çağ karanlığı' diyenlerin, 3 kuruşluk menfaatleri için değerlerini tezgaha koyanların dolduracağını asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Sizlere güveniyorum, inanıyorum. Karşımda 2023'ü yeni bir milat yapacak kahramanları görüyorum."

- Notlar

Erdoğan, konuşması öncesinde, parti teşkilatınca ışık gösterisi ve videolar eşliğinde İbrahim Tatlıses'in "Haydi Söyle" şarkısı dinletildi. Daha sonra Erdoğan'ın "Şimdi size bir de biz sürpriz yapalım" demesinin ardından Orhan Gencebay'ın "Yarabbim" eseri çalındı.

Erdoğan, konuşmasının bir bölümünde salondaki gençlerin, "Reis bize çay ısmarla" tezahüratları üzerine partisinin il başkanından bu konuda bir hazırlık yapmasını istedi. Konuşmasının ardından ise Erdoğan, gençleri birlikte çay içmeye davet etti.

Programın ardından AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Çiğdem Karaaslan, Vedat Demiröz, Efkan Ala, Erkan Kandemir, Ömer İleri ile milletvekilleri ve AK Parti teşkilat üyeleri katıldı.

(Bitti)

