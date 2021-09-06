Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilecik'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu ile Belediye Başkanı Semih Şahin'e tebrik telgrafı gönderdi.​​​​​​​

