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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilecik'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı

06.09.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilecik'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu ile Belediye Başkanı Semih Şahin'e tebrik telgrafı gönderdi.​​​​​​​

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