Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Afyonkarahisar Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

AFYONKARAHİSAR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarih bilmez, ahlak bilmez, kutsal tanımaz edepsizlere rağmen milletimizi ayakta tutan sütunların yıkılmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zafer Meydanı'nda düzenlenen Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Afyonkarahisar Toplu Açılış Töreni'ne katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına alandakileri selamlayarak başlayan Erdoğan, Kütahya'da bugün yapılan toplu açılış töreninde 50 bini aşkın vatandaşın olduğunu belirterek, "Hepsinin sizlere selamı var. Bugün Afyonkarahisar da bir başka. Burada da yine 50 bini aşkın kardeşimizle bir aradayız. Bay Kemal, bak; Afyon'dan, Kütahya'dan sana selamlar var." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgını nedeniyle 3,5 yıl aradan sonra Afyonkarahisar'a geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük Zafer'in arefesinde, 'Zaferin şehrindeyiz. Mücadelenin, direnişin, milli iradenin şehri Afyonkarahisar'da bulunmaktan, sizlerle hasret gidermekten büyük bahtiyarlık duyuyorum." dedi.

"Şehitler diyarı" Afyonkarahisar'da vatan, bayrak ve ezan için can veren tüm kahramanlara Allah'tan rahmet niyaz eden Erdoğan, "Büyük Zafer'in 100. yılına ulaşmanın heyecanını yaşadığımız bu özel günde Kocatepe'den taarruz emrini veren Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı, Yüzbaşı Agah Efendi ve beraber toprağa düştüğü Mehmetçikleri, Çiğiltepe Kahramanı Albay Reşat Bey'i, Afyonkarahisar'ın şehitliklerinde koyun koyuna yatan tüm yiğitleri, tüm askerleri tazimle yad ediyorum. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin diyorum. Aynı kutlu gaye uğrunda yaralanan gazilerimize özellikle Rabb'imden şifalar diliyorum." diye konuştu.

Program öncesi Kütahya'da olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kütahyalı kardeşlerimizle, aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir araya geldik. Bundan tam bir asır önce tüm imkansızlıklara rağmen verilen o destansı mücadeleyi hep birlikte yeniden hatırladık. Meydanı hınca hınç dolduran gençlerimizle, kadınlarımızla, ak saçlılarımızla bağımsızlık irademizi tekrar perçinledik. Cuma günü de bir başka destanın, milletimize Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümüydü. Önce Ahlat'taydık. Okçular Vakfı'mızın öncülüğünde daha çok gençlerimizin ağırlıkta olduğu muhteşem bir buluşmaya imza attık. Ardından Malazgirt Meydanı'nda Türkiye'nin 81 vilayetinden gelen on binlerle birlikte bu zaferimizin manasına uygun şekilde cuma namazını Malazgirt'te kıldık. Tıpkı atamız Sultan Alparslan'ın 951 yıl önce yaptığı gibi, hep beraber, omuz omuza saf tuttuk. Diyanet İşleri Başkanı'mızın imametinde Malazgirt'te cuma namazını eda ettik. Milli bekamıza ve değerlerimize yönelik çirkefçe saldırıların arttığı bir dönemde Ahlat'tan ve Malazgirt'ten çok önemli mesajlar verdik. Yarın da Ankara'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutlayacağız. Milletimizin bu topraklardaki bin yıllık varlığının köşe taşları olarak gördüğümüz zaferlerimizi hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyoruz."

- "2023'ün yeniden bir zafer yılı olacağına inanıyorum"

Seçimlere yaklaşık 9 ay olduğunu söyleyen Erdoğan, alandakilere, "9 ay sonra 2023 seçimlerine hazır mıyız?" diye sorarak, "Ana kademe, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Size inanıyorum, güveniyorum. 2023'ün bizler için bugün burada olduğu gibi yeniden bir zafer yılı olacağına inanıyorum. İnanıyor muyuz? Şahit ol ya rab, şahit ol ya rab. Bize yıllarca unutturulmaya çalışılan, yıllarca üstü örtülen, yıllarca ihmal edilen tarihimizi kendilerince yeniden yazmak isteyenler tarafından yok sayılan zaferlerimizin hepsine de sahip çıkıyoruz. İşte bugün burada olduğu gibi hem millet olma bilincimizi kuvvetlendiriyoruz hem de 85 milyonun birlik ve beraberliğini tahkim ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şehitleri şükranla anarken aynı zamanda canları pahasına bıraktıkları emanetlere karşı mesuliyetlerini hatırladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri rahatsız olsa da şanlı tarihimizin bu önemli günlerini her seferinde daha büyük katılımlarla, çok daha coşkulu bir şekilde yad edeceğiz. Tarih bilmez, ahlak bilmez, kutsal tanımaz edepsizlere rağmen milletimizi ayakta tutan sütunların yıkılmasına müsaade etmeyeceğiz. Ne Türkiye'yi eski kötü günlerine geri döndürme çabaları ne millete tepeden bakmaya alışmış elitlerin hezeyanları ne milli iradenin egemenliğini kabullenemeyen vesayetçilerin oyunları ne de FETÖ'den PKK'sına eli kanlı terör örgütlerinin kalleş saldırıları, bunların hiçbiri bizi yolumuzdan alıkoymayacak."

(Sürecek)

