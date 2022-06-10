Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Rasathane Camisi'nde kıldı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Rasathane Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Yerleşkesi'nde düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası'nın açılış programından sonra Üsküdar'daki Rasathane Camisi'ne geçti.
Cuma namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci de eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türk Dünyası Belediyeler Birliği 6. Olağan Genel Kurulu'na katılması bekleniyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz