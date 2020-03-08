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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır annelerinin Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı:

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 08.03.2020 23:16 | Son Güncelleme

"Sizler dik durdunuz, onurlu duruşunuzu devam ettirdiniz. Bu süreç içinde Allah'ın izni ile yavrular teker teker gelmeye başladı"

DİYARBAKIR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti devam eden Diyarbakır annelerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

AK Parti Diyarbakır milletvekilleri, HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelerle Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Büyükşehir Öğretmenevi'nde bir araya geldi.

AK Parti Milletvekili Mehdi Eker, milletvekilleri Ebubekir Bal ve Oya Eronat'ın da katıldığı toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak annelerle görüştürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır annelerini 6 ayı aşkın süredir verdikleri kutlu mücadele dolayısıyla tebrik ederek, şöyle konuştu:

"Gerçekten sizler, yavruları kucağından alınmış anneler olarak 6 aydır farklı bir çile çekiyorsunuz. Bu çileye sabırla göğüs gerdiniz. Bunun yanında da çok ciddi bir direnişi, tarihin kayıtlarına düştünüz.

Dünyada insan haklarını savunduğunu söyleyenlerden Diyarbakır'a gelenleri görmedik ama sizler dik durdunuz, onurlu duruşunuzu devam ettirdiniz. Bu süreç içinde Allah'ın izni ile yavrular teker teker gelmeye başladı. Temennimiz odur ki bir an önce bu yavrulara bütün anneler, babalar kavuşur. Sizleri tebrik ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır Diyarbakır anneleri

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