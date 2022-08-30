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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret eden gençlere hitap etti:

30.08.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Dumlupınar, tarihte bizim istiklal ve istikbal mücadelemizin önemli hareket merkezlerinden bir tanesiydi. O destanı yazanların torunları olarak sizler de bugün hem onları anıyorsunuz hem de geleceğe yönelik adeta yeni bir dönüşümü sağlıyorsunuz" - "Ben sizi TEKNOFEST kuşağı olarak görüyorum. Bu süreç içerisinde inanıyorum ki yeni destanlar yazacaksınız. Bu destanları yazmaya namzet olduğunuz için zaten Dumlupınar'dasınız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dumlupınar destanını yazanların torunu olan bugünün gençlerinin geleceğe yönelik yeni dönüşümü sağladığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, gençlerle Kütahya'daki Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti.

Soylu'nun, şehitlik ziyareti sırasında telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradaki gençlere hitap etti.

Tarihin tecelli ettiği, ilmek ilmek dokunduğu Dumlupınar'ı ziyaret eden gençleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığının Kütahya'daki kışlasından selamladığını belirten Erdoğan, "Bugün oradaki birlikteliğinizi, beraberliğinizi geleceğin farklı bir nişanesi olarak görüyoruz. Dumlupınar, tarihte bizim istiklal ve istikbal mücadelemizin önemli hareket merkezlerinden bir tanesiydi. O destanı yazanların torunları olarak sizler de bugün hem onları anıyorsunuz hem de geleceğe yönelik adeta yeni bir dönüşümü sağlıyorsunuz." dedi.

Şehitliği ziyaret eden gençleri kutlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şunu da çok açık ve net söylemek lazım; Z kuşak, Y kuşak falan ben söylemiyorum. Ben sizi TEKNOFEST kuşağı olarak görüyorum. Sizleri de TEKNOFEST kuşağı olarak gördüğüm için ayrıca kutluyorum. Bu süreç içerisinde inanıyorum ki yeni destanlar yazacaksınız. Bu destanları yazmaya namzet olduğunuz için zaten Dumlupınar'dasınız."

Erdoğan, gençlere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

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