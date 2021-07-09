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Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi

09.07.2021 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi

DİYARBAKIR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle buluştu.

Erdoğan, Diyarbakır'daki temasları kapsamında yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış töreninin ardından Sur ilçesindeki İçkale'ye geçti.

Burada gençlerle bir araya gelen Erdoğan, Diyarbakır'daki bu buluşmanın Ankara'daki bir sohbette Yusuf Özkılıç isimli gencin kendilerini Diyarbakır'a davetiyle hayata geçtiğini söyledi.

Erdoğan, Özkılıç'ın kendilerini "güzel bir ketenpere"ye getirdiğini söyledi.

Hümeyra isimli gencin de bir davette bulunarak, kendilerini Kahramanmaraş'a beklediklerini söylediğini aktaran Erdoğan, buna karşılık, "Niye olmasın." dediklerini söyledi.

Erdoğan, gençlere "Peki buna var mısınız, Kahramanmaraş'a?" diyerek oylama yaptırdı. Gençlerin olumlu görüş bildirmesi üzerine "İttifakla kabul edilmiştir." diyen Erdoğan, "Hemen Kahramanmaraş'ta hazırlıklar yapılacak orada da bir şiir günü aynı zamanda düzenleyebiliriz çünkü şairler yurdu Kahramanmaraş." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'le telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, "Hazırlıklarını başlat ve Kahramanmaraş'ın bütün güzelliklerini gençlerimize gezdireceksin, ondan sonra inşallah biz de katılacağız, biz de geleceğiz sizlerle orada birlikte olacağız." dedi.

Gençlere teşekkürlerini ileten Erdoğan, "İnşallah ikinci etabımızı da Kahramanmaraş'ta gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Gençlerin bir sonraki Gençlik Buluşması'nın olmasını istedikleri şehirleri söylemelerinin ardından Erdoğan, yapılması halinde üçüncü buluşmanın Samsun'da olabileceğini söyledi.

Erdoğan, gençlik buluşmalarının arka arkaya devam edeceğini belirterek, "Mesela Gaziantep'i bir kenara koyamayız, bir de Gaziantep var. Şimdi şu büyükşehirleri arka arkaya götürelim, ondan sonra diğer şehirlerimize de geçeriz." diye konuştu.

"Yeter ki siz gençler 'biz hazırız' deyin." ifadesini kullanan Erdoğan, "Her zaman hazırım, sizler yeter ki hazır olun. Bu süreci de bu şekilde devam ettirelim." dedi.

Gençlerle bir süre sohbet eden Erdoğan, bazı gençlerin ve sanatçıların seslendirdikleri yöresel türküleri dinledi. Programda Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülşen Orhan da Türkçe ve Kürtçe türkü söyledi.

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