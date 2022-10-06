Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısının kapanış oturumuna katıldı

PRAG (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'da Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı kapsamında düzenlenen akşam yemeği formatında kapanış oturumuna katıldı.

Prag Kalesi'ndeki basına kapalı oturumda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra davetli Avrupa ülkelerinden liderler de yer aldı.



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