Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile bir araya geldi

CİDDE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud tarafından resmi törenle karşılandı.

Al-Salam Sarayı'ndaki törende, iki ülkenin milli marşları çalındı.

Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman heyetlerini birbirine takdim etti.

Erdoğan ve Selman, basına kapalı gerçekleştirilen baş başa görüşmenin ardından akşam yemeğinde bir araya geldi.



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