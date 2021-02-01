Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk mühendislerce geliştirilen sürücüsüz elektrikli otobüsü inceledi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Sürücüsüz elektrikli otobüs üreten firmalar) Seri üretimle bu sektörde inanıyorum ki ülkemizin de markalarımızın da adını duyuracaklar." dedi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türk mühendisler tarafından üretilen, Avrupa ve Amerika'nın ilk seri üretim sürücüsüz elektrikli otobüsü Karsan Otonom Atak Electric'in ilk yolcusu oldu. Sürücü koltuğunun boş olduğu "seviye 4 otonom" özelliklerine sahip sürücüsüz otobüse binerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tur atan Erdoğan, otobüste incelemelerde bulunup, üretici firma yetkililerinden bilgi aldı. Erdoğan, otobüsle turunu tamamladıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. Yapay zekanın ideal ürünlerinden bir tanesini Karsan ve ADASTEC'in ortaklaşa ürettiğini belirten Erdoğan, bunun test sürüşünün de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılmış olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Erdoğan, 8 metre boyundaki araçta herhangi bir sesin olmadığını, yapay zekanın yayalara, tüm trafik sinyallerine karşı duyarlı olduğunu belirtti.

-"Bu, aynı zamanda temiz enerjinin de ön adımları" Bunun Türkiye için bir iftihar vesilesi olduğunun altını çizen Erdoğan, Karsan'ı ve ADASTEC'i tebrik etti. Erdoğan, şöyle konuştu: "Seri üretimle birlikte bu sektörde inanıyorum ki ülkemizin adını da markalarımızın adını da duyuracaklar, bunda hiç şüphem yok. Bunun da ilk adımının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden atılmış olması bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Bundan sonraki süreçte de bu seri üretimle birlikte artık mazottu, benzindi bunlar kalkıyor. Her şey artık elektrikliye dönecek. Böyle bir sürecin içerisindeyiz. Bu tabi aynı zamanda temiz enerjinin de ön adımları. Çünkü dünya temiz enerjiye gidiyor. Bu iklim değişikliğinin tartışıldığı, en önde olduğu bir sürecin içerisinde... Bize de diyorlar 'Siz niye iklim değişikliği noktasında adım atmıyorsunuz?' Ben bunu diyenlere şunu söylüyorum, Amerika şu anda iklim değişikliği ile ilgili adımı atsın, biz de atarız. Onlar atmaz, biz atarsak... Bizim şu anda sanayimizde durum ortada. Bizim de güçlü bir sanayiye sahip olmamız için her şeyden önce bazı öncü ülkelerin bu adımı atması lazım. Biz, hiçbir zaman bu konuda geride kalmayız, adımı atacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile bir görüşme yaptığını hatırlatarak, kendisine bu konuları görüşmeye hazır olduklarını söylediklerini kaydetti. Karsan ve ADASTEC'in güzel bir dayanışma örneği verdiğini belirten Erdoğan, "Tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Ülkemiz, milletimiz için hayırlı olsun." dedi. - "Acaba fiyatlandırma nasıl olacak?" Basın mensuplarının, "Otobüsü, yurt içinde yollarda görecek miyiz?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önemli olan sürümde kazanabilmek için acaba fiyatlandırma nasıl olacak? Rakamlar yüksek olursa talibi çok fazla olmaz. Patron biliyor bu işi. Gençler daha bu işlerden pek anlamaz, onlar hemen kazanmak isterler." yanıtını verdi. "Otobüsler Külliyede kullanılacak mı?" sorusu üzerine Erdoğan, bunu firma yetkililerine söylediğini, firmanın da "ne kadar isterseniz hemen" dediğini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle misafirler için bu durumun ses getireceğini söyledi. "Makam aracınız yapay zekayla sürülebilir mi?" sorusuna Erdoğan, "İlerleyen zamanda niye olmasın? Tabi olur." cevabını verdi.

"Otobüs son derece güvenli ancak ilk bindiğinizde şoför koltuğunda kimsenin olmaması sizi tedirgin etti mi?" sorusuna karşılık da Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önceden bilgilerini almıştım." dedi. - Otobüse basın mensuplarını da aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, inceleme yaptığı otobüse basın mensuplarını da aldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın mensuplarıyla da tur atan Erdoğan, otobüsün şu ada 25-30 kilometre hızla gittiğini belirtti. Erdoğan, Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç'a dönerek, "İnan Bey, bunlardan Cumhurbaşkanlığına kaç tane hediye edeceksiniz?" diye sordu. Kıraç, "Kaç tane istersiniz hediye ederiz." yanıtını verdi. Otobüsün özel misafirler için kullanılabileceğini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu ülkemizde bir ilk. Ülkemizde böyle bir eserin ortaya konmuş olması bizi ciddi manada mutlu etti. İnşallah seri üretime de giriyorlar. İnanıyorum ki Cumhurbaşkanlığı olarak böyle bir icadı, icraatı ülkemizde gerçekleştirmiş olmak ve bunu da tabi ülkem, milletim, tüm sanayicilerimiz adına yaşamış olmak şahsıma, tüm üreticilerimize ayrı bir mutluluk veriyor. Bundan sonraki süreçte de bu seri üretim bizleri çok daha mutlu edecek. Temennimiz odur ki inşallah bizim sanayi ihracatında, üretiminde biz bu yerli, yapay zeka ile birlikte çok büyük bir mesafeyi almış olacağımıza inanıyorum. Daha da geliştirilecek bu tabi."