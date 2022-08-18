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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'dan ayrıldı

18.08.2022 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'dan ayrıldı

LVİV (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin daveti üzerine geldiği Ukrayna'nın Lviv kentinden ayrıldı.

Potoçki Sarayı'nda, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres ile düzenledikleri ortak basın toplantısının ardından Türkiye'ye hareket etmek üzere Polonya'ya geçti.

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