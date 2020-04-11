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Cumhurbaşkanı Erdoğan Urfa’nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 11.04.2020 11:20 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentin düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, telgraf mesajında, "Şanlıurfa ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Urfa’nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentin düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telgraf mesajında, "Şanlıurfa ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum. İstiklal Mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan, tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakârlıklarıyla, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir. Kurtuluş Savaşımızda, Urfa ve Urfalılar “Şanlı” unvanı almayı hak eden kahramanlıkları ve fedakârlıklarıyla ölümsüzleşmiş, aziz milletimizin gönlünde eşsiz bir yer edinmiştir. Böyle kutlu bir anlayışla, kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla, İstiklal savaşımızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Şanlıurfa’nın bu gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum. İstiklal Harbimizin en kasvetli dönemlerinde kadını erkeği, genci yaşlısıyla Urfalı kardeşlerimin kazandığı zafer, tüm milletimize umut aşılamıştır. Urfa, bir yıllık topyekün kıyamın ardından tamamen kendi direnişiyle düşmanı topraklarından söküp atmıştır. Çünkü Urfa, sadece sabır timsali Eyüp Peygamber’in değil, aynı zamanda inancı uğruna ateşe atılmayı göze alan Hazreti İbrahim’in de şehridir. Urfa’nın bu dönemde sergilediği destansı direniş, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendisine ’şanlı’ unvanı verilerek, özellikle takdir edilmiştir. Bundan tam bir asır önce mücadeleleriyle cesaretleriyle Urfa’yı Şanlıurfa yapan tüm kahramanları, tüm istiklal sevdalılarını minnetle yad ediyorum. Bin yıldır vatanımızın ve milletimizin bekası için canını esirgemeyen bütün şehitlerimize, gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 100 yıl önce Onikiler’in Urfa’da başlattığı direniş ruhu, bölücü terörden 15 Temmuz ihanetine, Suriye’deki harekâtlarımızdan Doğu Akdeniz’deki gelişmelere kadar vatanımızın bekası ve milletimizin bağımsızlığı için verdiğimiz tüm mücadelelerde bizlere ilham kaynağı olmuştur. Bugün de tüm dünyayla beraber ülkemizi de etkileyen korona virüs salgınına karşı yürüttüğümüz mücadelemizde Urfa’nın ve siz kardeşlerimin cesaretinden ilham alıyoruz. Allah’a hamdolsun tıpkı daha öncekiler gibi bu mücadelemizi de milletimizin desteği ve duasıyla başarıyla sürdürüyoruz. Rabb’imizin buyurduğu gibi: ’Her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylık vardır.’ Yürekler, ’tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ diye vurdukça, Türkiye’nin yıldızı hep yükselecektir. Biz bir oldukça, iri oldukça, diri oldukça, kardeş oldukça, hep birlikte Türkiye oldukça hedeflerimize ulaşmamızı engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Şanlıurfalı kardeşlerimiz kalplerini refah tutsun. Türkiye, Allah’ın izni ve inayetiyle, aziz milletimizin basiret ve ferasetiyle bu musibetin de üstesinden gelecektir. Sizlerden salgınla ilgili tedbirlere riayet etmenizi özellikle istirham ediyorum. Ramazan-ı Şerif’e kavuşmak üzere olduğumuz günlerde salgından dolayı sıkıntı çeken kardeşlerimize sahip çıkmanızı bekliyorum. Bu düşüncelerle 100. kurtuluş yıl dönümünüzü tekrar tebrik ediyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla" ifadelerine yer aldı

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