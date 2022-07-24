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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ebru Gündeş'e taziye telefonu

24.07.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ebru Gündeş'e taziye telefonu

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Ebru Gündeş'i telefonla arayarak, annesi Müjgan Bilgin'in vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

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