Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esenler'e teşekkür mesajı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 60 Bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'nin ardından teşekkür mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğduğumuz günden beri havasını soluduğumuz, suyunu içtiğimiz, her anını tüm bedenimiz ve ruhumuzla yaşadığımız İstanbul'u her köşesiyle ayrı seviyoruz. Teşekkürler Esenler." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, paylaşımında törene ait fotoğraflara da yer verdi.
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