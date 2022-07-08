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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için başsağlığı mesajı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için başsağlığı mesajı:

08.07.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Değerli dostum Abe'nin silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Japonya Eski Başbakanı, değerli dostum Şinzo Abe'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Bu menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum.

Dostum Abe'nin ailesine, sevenlerine, tüm Japonya halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

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