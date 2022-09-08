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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatına ilişkin taziye mesajı

08.09.2022 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatına ilişkin taziye mesajı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için taziye mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kraliçe II. Elizabeth'in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim. Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükümetine en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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