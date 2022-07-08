Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım'ın ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yıldırım'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.



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