Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'yi tebrik etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi telefonla arayarak şampiyonluk dolayısıyla tebrik etti.

Oktay, görüşmede Beşiktaş'ın sezon boyunca sergilediği güzel futboluyla şampiyonluğu hak ettiğini belirtti.

Beşiktaş'ın başarılı futboluyla gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını ifade eden Oktay, futbolcusundan teknik ekibe, taraftarından malzemecisine, tüm Beşiktaş camiasına başarılar diledi.



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