Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hemşireler Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hemşireler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "En zorlu şartlarda bile özveri ile vazife yapan; sevgisi, şefkati ve sabrı ile her gün şifa arayan hayatlara dokunan hemşirelerimizin gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
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