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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hemşireler Günü'nü kutladı

12.05.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hemşireler Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hemşireler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "En zorlu şartlarda bile özveri ile vazife yapan; sevgisi, şefkati ve sabrı ile her gün şifa arayan hayatlara dokunan hemşirelerimizin gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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