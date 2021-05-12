Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hemşireler Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hemşireler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "En zorlu şartlarda bile özveri ile vazife yapan; sevgisi, şefkati ve sabrı ile her gün şifa arayan hayatlara dokunan hemşirelerimizin gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

