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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Astsubay Çavuş Yusuf Ataş için başsağlığı

02.10.2022 01:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Astsubay Çavuş Yusuf Ataş için başsağlığı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş için başsağlığı diledi.

Oktay, sosyal medya hesabındaki mesajında, "Pençe-Kilit Operasyonunda şehit düsen kahraman Mehmetçiğimiz Yusuf Ataş'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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