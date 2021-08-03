Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "38 ilimizde hemen hemen eş zamanlı olarak başlayan 163 yangının 152'si kontrol altına alındı ve söndürüldü. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla devletimiz tüm imkanlarıyla yangınlardan zarar gören vatandaşlarımızın yanındadır." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde yaşanan orman yangınları karşısında devletin Yeşil Vatan için seferber olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"38 ilimizde hemen hemen eş zamanlı olarak başlayan 163 yangının 152'si kontrol altına alındı ve söndürüldü. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla devletimiz tüm imkanlarıyla yangınlardan zarar gören vatandaşlarımızın yanındadır. İlk andan itibaren ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız eş güdüm içerisinde büyük bir gayretle çalışıyor. 16 uçak, 9 İHA, 52 helikopter, 850 arazöz/su tankeri, 129 itfaiye aracı, 150 iş makinesi, 57 ambulans, 16 UMKE aracı ve gerekli ekipmanlarla 5 bin 656 personelimiz aktif bir şekilde sahadadır. Mücadelemiz çok yönlü bir şekilde devam ediyor."

- "Yeni ev inşaatları 1 ay içinde başlayacak"

Hanelerin acil ve temel ihtiyaçları için yangın bölgelerine 77,5 milyon liralık yardım ödeneği ayrıldığını vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Evleri zarar gören vatandaşlarımız için yeni ev inşaatları 1 ay içinde başlayacak. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde oluşan zararlar da ivedilikle karşılanacak.Yangın bölgelerinde halihazırda 1759 vatandaşımıza barınma hizmeti veriliyor. Afetzede vatandaşlarımızın acil barınma ve insani ihtiyacının karşılanabilmesi için 357 aile tipi çadır, 40 genel maksat çadırı, 204 yaşam konteyneri, 42 WC-duş konteyneri sevk edildi. Beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yangın bölgelerinde günlük 19 bin 435 kişi/öğün sıcak yemek, bugüne kadar 129 bin 175 kumanya, 75 bin 356 ikramlık malzeme, 66 bin 159 içecek, 309 bin 60 su dağıtımı gerçekleştirildi."

- "Tüm süreç şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılıyor"

Altun, kurumların sorumluluk alanlarındaki faaliyetlerini tam ve zamanında yerine getirdiğini bildirerek, el birliğiyle bu yangınların söndürüleceğini ve yaraların birlikte sarılacağını belirtti.

Devletin ilgili kurumlarının, yangınla mücadeleye devam ederken, tüm sürecin şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaşıldığını vurgulayan Altun, şöyle devam etti:

"Bu süreçte yangınlar dolayısıyla kamuoyunda oluşan hassasiyeti yanlış yönlendirecek sağlıksız bilgi ve haberlerin de dolaşıma girdiğine şahit oluyoruz. Vatandaşlarımızdan, iyi niyetlerini suiistimal eden kasıtlı paylaşımlara karşı dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Ayrıştırıcı ve tahrik edici söylemlere vereceğimiz en güzel yanıt her zaman olduğu gibi yine birlik ve beraberliğimiz olacaktır. İçimizi yakan yangınların oluşturduğu duyarlılıktan nemalanmaya çalışanların sebep olduğu bilgi kirliliğini de temizleyeceğiz."

Yeşil vatandaki yangınları söndürmek için canla başla çalışan görevlilere ve vatandaşlara bir kez daha şükranlarını sunan Altun, "Onların fedakarlıkla yürüttüğü mücadeleyi, kamuoyuna aktarmak için aynı özveriyle görev yapan medya mensuplarına da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

