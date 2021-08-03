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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Lavrentiyev ile görüştü

03.08.2021 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İdlib'te ateşkesin korunmasının önemine değinilen görüşmede, anlaşmanın sağladığı istikrar ortamına zarar verecek provokatif saldırılara müsaade edilmemesi gerektiği konusunda mutabık kalındı - Görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve PYD/YPG/PKK ile DEAŞ dahil tüm terör gruplarına karşı kararlılıkla mücadele vurgusu yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiyev ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kalın ve Lavrantiyev başkanlığında gerçekleşen heyetler arası görüşmede, Suriye'deki güncel gelişmeler ve siyasi süreç ele alındı.

İdlib'te ateşkesin korunmasının önemine değinilen görüşmede, anlaşmanın sağladığı istikrar ortamına zarar verecek provokatif saldırılara müsaade edilmemesi gerektiği konusunda mutabık kalındı.

Suriye'de barış ve istikrarın tesis edilmesi için siyasi sürecin daha etkili bir şekilde işletilmesinin ve anayasa komitesi çalışmalarının hızlandırılmasının gerekliliğine işaret edilen görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve PYD/YPG/PKK ile DEAŞ dahil tüm terör gruplarına karşı kararlılıkla mücadele vurgusu yapıldı.

Suriye'deki insani krizi hafifletecek ortak adımların atılmasının öneminin altı çizilen görüşmede, bu kapsamda Suriye'ye insani yardım geçişinin devamını sağlayan 2585 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararından duyulan memnuniyet dile getirildi.

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