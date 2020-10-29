YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Cumhuriyet Bayramı’nda şehitler unutulmadı

Cumhuriyet Bayramı’nda şehitler unutulmadı

KOCAELİ HABERLERİ  | 29.10.2020 16:57 | Son Güncelleme

Körfez’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı kapsamında şehitlik ziyaretinde de bulunuldu.29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97.

Körfez’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı kapsamında şehitlik ziyaretinde de bulunuldu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. yıl dönümü törenleri önceki gün Kaymakamlık önüne çelenk bırakılması ile başladı. Kutlamalar kapsamında bugün de Kaymakam Gürsoy Osman Bilgin, tebrikleri kabul etti. Törene, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Mesut Kavak, ilçe emniyet ve jandarma müdürleri, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve STK temsilcileri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrası başlayan programda Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirdi. “Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümü hepimize kutlu olsun” diyen Kaymakam Bilgin, “Yüce Türk milletin tarihin her döneminde iz bırakan kültürü ile bağımsız yaşamış ender uluslardan birisi olmuştur” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.
Program kapsamında daha sonra şehitlik ziyaretinde de bulunuldu. Protokol üyeleri şehitlerimizin mezarlarına çiçek bırakırken, dualar edildi. Vatandaşların da katılım gösterdiği programda ilk olarak şehitlerimizin mezarlarına karanfil bırakıldı. Daha sonra da mezar başında dua edildi. Programda İlçe Müftülüğü tarafından tüm şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim okundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Milyonların istediği gerçek oluyor! Polat Alemdar ve Süleyman Çakır aynı dizide buluşuyor Milyonların istediği gerçek oluyor! Polat Alemdar ve Süleyman Çakır aynı dizide buluşuyor
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bağ evinden uyuşturucu ticaretini polis engelledi
Bağ evinden uyuşturucu ticaretini polis engelledi
Başkan Güler’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Başkan Güler’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Otomobil elektrik direklerine çarptı: 1 yaralı
Otomobil elektrik direklerine çarptı: 1 yaralı
Adana'da freni patlayan kamyon kamyonete çarptıktan sonra devrildi
Adana'da freni patlayan kamyon kamyonete çarptıktan sonra devrildi
Çorlu’da bir mesleki eğitim merkezi daha kuruluyor
Çorlu’da bir mesleki eğitim merkezi daha kuruluyor
Çocuklar “Cumhuriyet”i haber verdi
Çocuklar “Cumhuriyet”i haber verdi

Kocaeli Namaz Vakitleri 29 Ekim Perşembe

İmsak
05:55
Sabah
07:20
Öğle
12:49
İkindi
15:40
Akşam
18:08
Yatsı
19:28

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler29 Ekim Perşembe

Deniz Eczanesi
Karamursel
Arslanbey Eczanesi
Kartepe
Osmangazi Eczanesi
Darica
Gülten Eczanesi
Golcuk
Ece Eczanesi
Izmit
Halk Eczanesi
Darica
Ömür Eczanesi
Kandira
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Ünlü golfçüden 3 bin aileye yardım kolisi
Ünlü golfçüden 3 bin aileye yardım kolisi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kocaeli'nde "Açık Kapı" bürolarına 77 bin 765 başvuru
Kocaeli'nde "Açık Kapı" bürolarına 77 bin 765 başvuru
Trafik polisi, dükkanından çıkaramadığı kiracıyı silahıyla darp etti
Trafik polisi, dükkanından çıkaramadığı kiracıyı silahıyla darp etti
İlimtepeliler’in talepleri gerçekleştiriliyor
İlimtepeliler’in talepleri gerçekleştiriliyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.