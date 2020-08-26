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Cumhuriyet Caddesi’nde birinci etap altyapı çalışmaları tamamlandı

BİTLİS HABERLERİ  | 26.08.2020 15:41 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından ilçe genelinde devam eden altyapı çalışmalarında Cumhuriyet Caddesi’nin birinci etap altyapı çalışmaları tamamlandı.Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ilçe merkezi altyapı yenileme çalışmalarında, Cumhuriyet Caddesi’nde ana hatların geçtiği Belediye (Doğumevi) Kavşağı’ndan Van istikametine doğru gerçekleşen çalışmalar tamamlandı.

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından ilçe genelinde devam eden altyapı çalışmalarında Cumhuriyet Caddesi’nin birinci etap altyapı çalışmaları tamamlandı.
Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ilçe merkezi altyapı yenileme çalışmalarında, Cumhuriyet Caddesi’nde ana hatların geçtiği Belediye (Doğumevi) Kavşağı’ndan Van istikametine doğru gerçekleşen çalışmalar tamamlandı. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla karayolları ekipleri tarafından yol yenileme ve asfalt çalışmaları da hızlı bir şekilde devam ediyor. Asfalt yol yenileme çalışmaları kapsamında tamamlanan 3 kilometre yolun Belediye Kavşağı’ndan Adabağ Alışveriş Merkezi’nin bulunduğu Karayolları Kavşağına kadar yaklaşık 2,5 km’si araç ve yayaların kullanımına açıldı.

“Söz verdiğimiz tarihte tamamlayacağız”
Çalışmaların planlanan tarihlerde tamamlanacağını belirten Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yenilenen altyapıda ana hatların geçtiği alanda altyapı çalışmalarının bugün itibari ile tamamlanacağını söyledi. Başkan Geylani, “Malumunuz altyapı çalışmaları ilk olarak ana hatların geçtiği Cumhuriyet Caddesi’nden başlaması gerekiyordu. O günkü şartlarda maalesef başka bölgelerde başlanmış. Milletvekillerimiz ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nde yaptığımız girişimler sonucu gerekli izinleri aldık. Cumhuriyet Caddesi uluslararası karayolu ağı olduğu için protokollerin yapılması gerekiyordu. Bu izinleri alarak protokolümüzü imzalayarak 1 Haziran tarihi ile ilk kazmayı vurduk. 6 ay olarak belirlediğimiz tarihin çok önündeyiz. İnşallah çalışmalarımızı daha erken tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Bunun için gece gündüz demeden çalışmalarımız devam ediyor. Cumhuriyet Caddemizin tamamlanmasıyla şehrimiz daha modern ve güzel bir görünüme kavuşacak. Halkımızdan isteğimiz sabırlı olmalarıdır. Çünkü bu çalışmaların hepsi halkımızın daha kaliteli altyapı ve üstyapı hizmeti alabilmesi içindir. Bugün hep beraber bu zorlukları çekeceğiz ama çalışmaların tamamlanması ile uzun yıllar artık altyapı ve üstyapı sorunumuz kalmayacak” dedi.

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