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Cumhuriyet Caddesi’nde çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor

BİTLİS HABERLERİ  | 08.09.2020 16:42 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından altyapısı tamamlandıktan sonra üstyapısına başlanan Cumhuriyet Caddesi’nde yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor.Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmalarında, Cumhuriyet Caddesi’nde ana hatların geçtiği güzergah geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından altyapısı tamamlandıktan sonra üstyapısına başlanan Cumhuriyet Caddesi’nde yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor.
Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmalarında, Cumhuriyet Caddesi’nde ana hatların geçtiği güzergah geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Tatvan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından da parsel bağlantı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bağlantıların tamamlandığı noktalarda Karayolları ekipleri tarafından asfalt ve kaldırım çalışmaları da aralıksız sürüyor.
Konu ile ilgili açıklama yapan Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili Levent Şeker, “Cumhuriyet Caddesi’nde haziran ayında başladığımız altyapı çalışmalarında, ana hatların geçtiği güzergâhı tamamladık. İşlerin hızlanması ve esnafımızın mağduriyetini en aza indirgemek için normalde cadde üzerinde bulunan mülk sahiplerinin yapması gereken parsel ve abone bağlantılarını belediye olarak biz üstlendik ve bağlantılarımız devam ediyor. Kısa süre içerisinde parsel bağlantılarımızı tamamlayacağız. Aynı zamanda ışıklandırma çalışması için de çalışmalarımız bu caddede devam ediyor. Şu an ekiplerimiz elektrik altyapısını da döşüyor. Çalışmalarımızı tamamladığımız alanları karayollarına teslim ediyoruz. Teslim edilen alanlarda da karayollarına bağlı ekipler asfalt ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor” dedi.

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