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Cumhuriyet tarihinin en büyük "akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı" operasyonu

17.01.2021 11:54 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar'da bazı adreslerde arama yapıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - İstanbul merkezli 50 ilde düzenlenen ve "Silici" adı verilen operasyon kapsamında Afyonkarahisar'da da bazı adreslerde arama yapıldığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) koordinasyonunda, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul merkezli 50 ilde düzenlenen operasyonda Afyonkarahisar'da da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, vergi müfettişleri ve gelir uzmanlarının katılımıyla 4 akaryakıt istasyonu ile 5 ikametgahta arama yapıldı.

Aramalarda mali belgelere, bilgisayar ve cep telefonu gibi dijital materyallere el konuldu.

Ekipler, akaryakıt istasyonlarındaki 3 kişiyi gözaltına aldı, il dışında olan bir şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

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