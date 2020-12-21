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Cumhuriyet Üniversitesine Bilimsel Çalışma Ödülü

SİVAS HABERLERİ  | 21.12.2020 13:42 | Son Güncelleme

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde görev yapan Öğr.

Cumhuriyet Üniversitesine Bilimsel Çalışma Ödülü

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde görev yapan Öğr. Üyesi Dr. Sefer Darıcı’nın doktora çalışması Ticaret Bakanlığınca hazırlanan 23’üncü Tüketici Ödülleri kapsamında ödül almaya hak kazandı.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sefer Darıcı, Ticaret Bakanlığı tarafından ödüle layık görüldü. Dr. Darıcı’nın "Tüketici Marka Tercihinin Eşikaltı Görsel Uyaranlar ile Manipülasyonu" başlıklı doktora çalışması 23’üncü Tüketici Ödülleri kapsamında seçici bilim kurulu tarafından "Bilimsel Çalışma Ödülü" almaya hak kazandı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi ile yasal haklarını kullanması konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların ve tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi amacıyla, Bakanlığımız tarafından düzenlenen Tüketici Ödülleri kapsamında ‘Bilimsel Çalışma Ödülü’ dalında ödüllendirilmeniz uygun görülmüştür” ifadelerine yer verildi.
Dr. Öğr. Üyesi Sefer Darıcı, ödülünü Ankara’ da düzenlenecek olan törende Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’dan alacak.

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