YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında 1923 fidan dikildi

Cumhuriyet’in 100’üncü yılında 1923 fidan dikildi

31.10.2023 14:36 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Kemer ilçesinde Cumhuriyetin 100’üncü yılı kutlamaları çerçevesinde 1923 fidan dikimi gerçekleştirildi.

Daha önce Tekirova Mahallesi’nde hortum nedeniyle büyük zarar gören ormanlık alanda Kemer Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen fidan dikim etkinliğine, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Jandarma Komutanı Ömer Seyhan, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, muhtarlar, turizmciler, otel personeli, ormancılar, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamaları bünyesinde yapılan fidan dikim etkinliğine katılanlar, 1923 fidanı toprakla buluşturdu.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet’in 100’ncü yılında 1923 fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi. Ülke olarak doğaya çok önem vermek gerektiğinin altını çizen Başkan Topaloğlu, “Doğayı çoraklaştırmadan daha da güzelleştirmeye çalışmalıyız. Gelecek nesillere yaşanacak bir vatan bırakmalıyız. Bugün çocuğundan büyüğüne, gencinden yaşlısına herkes burada. Birlik ve beraberlik olduğu sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
673 gram uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı673 gram uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Alucra’daki arı ölümleri inceleniyorAlucra’daki arı ölümleri inceleniyor
Muğla'da makilik ve tarımsal alanda çıkan yangın kontrol altına alındıMuğla'da makilik ve tarımsal alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 31 Ekim Salı

İmsak
05:52
Sabah
07:13
Öğle
12:46
İkindi
15:43
Akşam
18:09
Yatsı
19:25

Antalya Nöbetçi Eczaneler31 Ekim Salı

Can tufan eczanesi
Kemer
Ova eczanesi
Kas
Erdem eczanesi
Alanya
Uğur eczanesi
Alanya
Baygut eczanesi
Serik
Beymelek eczanesi
Demre
Tekin eczanesi
Manavgat
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hayali bir ses ona yapmasını söyledi! Cinsel organına çivi çaktı

Hayali bir ses ona yapmasını söyledi! Cinsel organına çivi çaktı

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Evlilik teklifinde kayınvalide rolü çaldı! Romantizmi engelledi

Evlilik teklifinde kayınvalide rolü çaldı! Romantizmi engelledi

16 yaşındaki öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını gönderdi

16 yaşındaki öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını gönderdi

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.