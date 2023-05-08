Cümlenin ögeleri nelerdir, nasıl bulunur: Örnek çıkmış sorularla cümlenin ögeleri

Bir veya birden fazla kelime grubu yan yana gelerek cümleyi oluşturur. Bu cümlelerin içerisinde kullanılan her kelimenin belli bir görevi vardır. Görevi olan bu kelimelere de öge adı verilir. Bazı ögeler eylemin nasıl yapıldığını anlatırken bazı ögeler de eylemi niteleme görevinde kullanılabilir. Bir cümlede her öge bulunmak zorunda değildir.
Öge kelimesinin anlamı TDK sözlükte “Bir bütünü oluşturan, bütünden ayrıştırıldığında da kendi başına anlam taşıyan parça, unsur.” şeklinde verilmektedir. Cümlenin ögeleri, temel ögeler, yardımcı ögeler ve cümle dışı unsurlar olmak üzere üç gruba ayrılır. Öğrencilerin Türkçe dersi ile ilgili olarak en çok araştırdıkları konu “Cümlenin ögeleri nasıl bulunur?”dur. Cümlenin ögelerini bulabilmek için öncelikle yüklemi doğru tespit etmek gereklidir. Yüklem yanlış tespit edildiğinde diğer ögelerin de bulunmasında hatalar olabilir. Cümlenin ögeleri konu anlatımı:
Cümlenin ana ögelerinden ilki yüklemdir. Cümlenin diğer ögeleri yükleme sorular sorularak bulunur. Cümlenin içerisinde başta, sonda veya ortada bulunabilir. Yüklem isim soylu olabildiği gibi fiil soylu da olabilir.
Cümlenin bir diğer ana ögesi öznedir. Özne, yükleme sorulan “kim” ve “ne” soruları sayesinde bulunur. Özneler; sıfattan, fiilimsiden, tamlamadan, isimden veya zamirden meydana gelebilir.
Öznenin gerçek özne, sözde özne ve örtülü özne olmak üzere üç çeşidi vardır. Gerçek özne de kendi içerisinde açık özne ve gizli özne olmak üzere ikiye ayrılır. Gerçek özne cümlede belirtilen işi yapandır. Gizli özne ise yüklemde yer alan kişi ekinden anlaşılan ve cümlenin içerisinde yer almayan öznedir:
Sözde özne eylemi gerçekleştirmez. Sadece o eylemden etkilenen öznedir. Sözde öznenin yer aldığı cümlelerin yükleminde “-ıl, -il, -l, -ın, -in, -n” ekleri yer almaktadır. Bu sayede cümlede sözde öznenin varlığından söz edilebilir:
Örtülü öznenin bulunduğu cümlelerde gerçek özne “yüzünden”, “tarafından”, “etkisiyle”, “nedeniyle” sözcükleri ve “-ca, -ce” gibi eklerle belirtilmektedir.
Cümlenin ilk yardımcı ögesi nesnedir. Diğer ismi düz tümleçtir. Bu öge öznenin yapmış olduğu işten etkilenmektedir. Nesneyi cümlenin yüklemine “neyi”, “kimi” ve “ne” sorularını sorarak bulmamız mümkündür. Belirtili nesne ve belirtisiz nesne olmak üzere iki kolu vardır.
Belirtili nesne, cümlenin yüklemine sorulan “neyi” ve “kimi” sorularına cevap verir. İsmin belirtme (-ı, -i) hâl ekini alır.
Belirtisiz nesne, cümlenin yüklemine sorulan “ne” sorusuna cevap verir. Ama bu soru cümlenin öznesi bulunduktan sonra yükleme sorulur. Belirtisiz nesne yalın hâldedir.
Yer tamlayıcısının bir diğer ismi dolaylı tümleçtir. Yer tamlayıcısı, cümlenin yüklemine sorulan “kime”, “kimde”, “kimden”, “neye”, “neyde”, “neyden”, “nereye”, “nerede” ve “nereden” sorularına cevap verir.
Zarf tümlecinin bir diğer ismi belirteç tümlecidir. Cümlenin bu ögesi, yükleme sorulan “nasıl”, “niçin”, “ne zaman”, “nere”, “ne kadar”, “ne diye”, “niye”, “nereye” ve “neden” gibi sorulara cevap verir.
Edat tümlecinin bir diğer adı ilgeç tümlecidir. Yükleme “ne ile”, “ne için”, “kim ile” ve “kim için” soruları sorularak bulunur.
Cümle dışı unsur; cümlenin kuruluşuna katılmayan, dolaylı olarak cümlenin anlamına yardımcı olan unsurlardır. Bağlaçlar, ünlemler, ara sözler ve hitaplar cümle dışı unsur olarak değerlendirilir.
Cümlenin ögelerini bulma konusu TYT’de öğrencileri en çok zorlayan konulardan birisidir. Bu yüzden öğrencilerin üniversite sınavına girmeden önce mutlaka çıkmış soruları çözmeleri gerekmektedir. Aşağıda verilen örnekler ÖSYM tarafından üniversite sınavında sorulan cümlenin ögeleri ile ilgili sorulardır. Sınavdan önce bu soruları çözmek size avantaj sağlayacaktır.
2018 TYT
Sırf kendi için okuyan, gezen, eğlenen bir aydın kendini yaşarken öldürmüyor mu?
Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Belirtisiz nesne - özne - zarf tümleci - yüklem
B) Zarf tümleci - belirtili nesne - yüklem
C) Özne - belirtili nesne - zarf tümleci - yüklem
D) Özne - zarf tümleci - yüklem
E) Belirtisiz nesne - zarf tümleci – yüklem
Çözüm:
Yüklem: öldürmüyor mu?
Özne: sırf kendi için okuyan, gezen, eğlenen bir aydın
Belirtili Nesne: kendini
Yer Tamlayıcısı: yok
Zarf Tümleci: yaşarken
Ögelerin doğru sıralanışı: Özne - belirtili nesne - zarf tümleci – yüklem
Cevap C şıkkıdır.
2020 TYT
Kromofor adı verilen pigment molekülleri fotosentez sırasında güneş enerjisini tepkime merkezlerine hızlı taşıdığından güneş enerjisinin hemen hepsi arada hiç ısı kaybı olmadan kimyasal enerjiye dönüşür.
Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Belirtisiz nesne - zarf tümleci - zarf tümleci - özne - yer tamlayıcısı - yüklem
B) Belirtili nesne - zarf tümleci - zarf tümleci - özne - yer tamlayıcısı - yüklem
C) Özne - zarf tümleci - yer tamlayıcısı - zarf tümleci - yüklem
D) Zarf tümleci - özne - zarf tümleci - yüklem
E) Zarf tümleci - özne - zarf tümleci - yer tamlayıcısı – yüklem
Çözüm:
Yüklem: dönüşür
Özne: güneş enerjisinin hemen hepsi
Nesne: yok
Yer tamlayıcısı: kimyasal enerjiye
Zarf tümleci: Kromofor adı verilen pigment molekülleri fotosentez sırasında güneş enerjisini tepkime merkezlerine hızlı taşıdığından, arada hiç ısı kaybı olmadan
Ögelerin doğru sıralanışı: Zarf tümleci – özne – zarf tümleci - yer tamlayıcısı – yüklem
Cevap E şıkkıdır.
Cümleyi ögelerine ayırma örneği vermek gerekirse:
Ortaktır: yüklem
Özne: (Ortak olan ne?) Zekâ, duygu ve düşünce mekanizması
Dolaylı tümleç: (Kimde ortak?) bütün insanlarda
Genç yazarlarımız yeni yayınlanan kitapları takip etmiyor.
Yüklem: takip etmiyor
Özne: (Takip etmeyen kim?) genç yazarlarımız
Belirtili Nesne: (Neyi takip etmiyor?) yeni yayınlanan kitapları